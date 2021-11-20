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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Efes coşuyor Fenerbahçe eriyor

Efes coşuyor Fenerbahçe eriyor
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, evinde Fransız temsilcisi Monaco'yu 21 sayı farkla mağlup etti. İlk devreyi 58-40 üstün tamamlayan temsilcimiz, parkeden de 98-77'lik galibiyetle ayrıldı. Üst üste üçüncü maçını kazanan lacivert-beyazlılarda Beaubois 17, Larkin ve Moerman da 14'er sayıyla oynadı. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda, THY Avrupa Ligi'nin son sırasındaki Zalgiris Kaunas'a 86-75 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde De Colo 17, Vesely ve Henry 13'er sayı kaydetti. Kanarya 11 hafta sonunda toplamda 8, üst üste de 3. yenilgisini yaşadı.

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Efes coşuyor Fenerbahçe eriyor
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