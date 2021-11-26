Efes’ten muhteşem dönüş

THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinden zafer, Fenerbahçe Beko'yu 89-84 yenen Anadolu Efes'in oldu. İlk yarıda üstünlük sürekli el değiştirirken, soyunma odasına sarı-lacivertliler 41-36 önde girdi. Taraftarının desteğini arkasına alarak ikinci yarıya çok hızlı başlayan ev sahibi Fenerbahçe, farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 46-36. Kanarya, son 7 dakikaya da 12 sayı farkla girdi. Larkin ve Micic'in üçlükleriyle geri dönen Anadolu Efes, bitime 40 saniye kala 85-84 öne fırladı. Savunmasını sıkı tutan lacivert-beyazlılar, mücadeleyi de 89-84 kazanmayı başardı.