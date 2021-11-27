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Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:41

NBA'de Sacramento Kings, Los Angeles Lakers'ı 3 uzatma sonunda yendi

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NBA’de Sacramento Kings, Los Angeles Lakers’ı 3 uzatma sonunda yendi

NBA'de Sacramento Kings, 3 uzatmaya giden Los Angeles Lakers maçını 141-137 kazandı. Kings'te 34 sayı, 8 asist, 6 ribauntla oynayan De'Aaron Fox maça damga vurdu. Lakers'ta ise LeBron James'in 30 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Russell Westbrook'un 29 sayı, 11 asist, 10 ribaunt, Anthony Davis'in 23 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Kaliforniya eyaletinin takımları Lakers ile Kings arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı.

Normal süresi 100-100, ilk uzatma periyodu 112-112, ikinci uzatma bölümü ise 124-124 biten maçın galibi, misafir ekip Kings oldu. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Kings'te 34 sayı, 8 asist, 6 ribauntla oynayan De'Aaron Fox, 25 sayı, 6 asistle mücadele eden Buddy Hield ve 19 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 5 top çalmayla maçı tamamlayan Tyrese Haliburton öne çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 30 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Russell Westbrook'un 29 sayı, 11 asist, 10 ribaunt, Anthony Davis'in 23 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, 3 top çalma ve Malik Monk'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

WARRIORS VE SUNS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, 19. karşılaşmasında 17. galibiyetini alırken, takipçisi Phoenix Suns üst üste 15. maçını kazandı. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, sahasında Portland Trail Blazers'ı 118-103 yendi. Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üreten Stephen Curry ve 25 sayı, 5 ribauntla oynayan Andrew Wiggins taşıdı. Suns ise konuk olduğu New York Knicks'i 118-97 mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Devin Booker 32 sayı, Deandre Ayton 14 sayı, 13 ribaunt ve Chris Paul 14 sayı, 10 asistle mücadele etti.

HAWKS PEŞ PEŞE 7. MAÇINI KAZANDI
Sezona kötü bir başlangıç yapan Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies deplasmanından 132-100 galip ayrıldı ve galibiyet serisini sürdürdü. Hawks'ta Trae Young 31 sayı, 10 asist, Clint Capela da 23 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. John Collins ise 21 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

SONUÇLAR
Orlando Magic-Chicago Bulls: 88-123
New York Knicks-Phoenix Suns: 97-118
Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 133-115
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 100-132
Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 99-101
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 114-97
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 96-88
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 109-120
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 97-98
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-103
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 107-96
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 137-141 (uzatmada)

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NBA'de Sacramento Kings, Los Angeles Lakers'ı 3 uzatma sonunda yendi
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