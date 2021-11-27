NBA’de Sacramento Kings, Los Angeles Lakers’ı 3 uzatma sonunda yendi

WARRIORS VE SUNS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, 19. karşılaşmasında 17. galibiyetini alırken, takipçisi Phoenix Suns üst üste 15. maçını kazandı. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, sahasında Portland Trail Blazers'ı 118-103 yendi. Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üreten Stephen Curry ve 25 sayı, 5 ribauntla oynayan Andrew Wiggins taşıdı. Suns ise konuk olduğu New York Knicks'i 118-97 mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Devin Booker 32 sayı, Deandre Ayton 14 sayı, 13 ribaunt ve Chris Paul 14 sayı, 10 asistle mücadele etti.