Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:46

NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı

AA
NBA yıldızı LeBron James’in koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. NBA'de bu gece oynanan Sacramento Kings maçı öncesinde girdiği rutin koronavirüs testi pozitif çıkan LeBron James, protokoller gereği kadroya alınmadı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın all star oyuncusu LeBron James, koronavirüse yakalandı. NBA'de bu gece oynanan Sacramento Kings maçı öncesinde girdiği rutin koronavirüs testi pozitif çıkan James, protokoller gereği kadroya alınmadı.

Yıldız oyuncu, 24 saat içinde iki testi negatif çıkmaması halinde en az 10 gün takımdan ayrı karantinada kalacak.

LeBron James, bu sezon 23 maçın 12'sinde takımdaki yerini alamadı. 10 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen James, birer mücadelede de cezası ve koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadı.

36 yaşındaki oyuncu, normal sezon başladığından bu yana sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulandığı 17. basketbolcu oldu.

Testinin pozitif çıkmasının ardından özel uçakla Los Angeles'a dönen LeBron James'le konuşan takım arkadaşı Anthony Davis, James'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini basınla paylaştı.

LeBron James, eylül ayında düzenlenen basın gününde, koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız
Son dakika haberi | Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaşı için kritik gün geldi
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 için ilkler yaşanabilir! İşte masadaki sürpriz: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Otobüs terminalinde yatan örgüt lideri! Esnafın hayatını kabusa çevirdi
Son dakika: Galatasaray'dan sağ kanada 3. aday! Dennis Man ve Ola Solbakken'den sonra...
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA