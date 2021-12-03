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Giriş Tarihi: 3.12.2021 10:56

NBA'de Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı

AA
NBA’de Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder’ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı

NBA'de Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Grizzlies, Thunder'ı 73 sayı farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı. Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.

NBA'de tüm zamanların en farklı galibiyetleri:

Sıra Maç Yıl Fark
1 Grizzlies - Thunder 2021 +73
2 Cavaliers - Heat 1991 +68
3 Pacers - Blazers 1988 +65
4 Lakers - Warriors 1972 +63
5 Warriors - Kings 1991 +62


SUNS 18 MAÇLIK SERİYLE KULÜP REKORU KIRDI
Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı. Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.

SONUÇLAR
New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79
Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114

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NBA'de Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı
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