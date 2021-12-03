



SUNS 18 MAÇLIK SERİYLE KULÜP REKORU KIRDI

Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı. Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.