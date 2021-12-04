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Giriş Tarihi: 4.12.2021 11:35 Son Güncelleme: 4.12.2021 11:57

Golden State Warriors, Phoneix'e 'dur' dedi! 18 maçlık seri sona erdi...

AA
Golden State Warriors, Phoneix’e ’dur’ dedi! 18 maçlık seri sona erdi...

NBA'de sezonun heyecanı devam ediyor. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 118-96 yenerek rakibinin 18 maçlık galibiyet serisine son verdi. Miami Heat'in Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup ettiği maçta, Miami'de Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'den sezonun en iyi performansı ortaya koydu. Ömer Faruk, 19 dakika süre aldığı maçta12 sayı, 5 ribaunt ve 2 blokla oynadı. İşte gecenin sonuçları...

NBA'de Phoneix'in 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Golden State ile karşılaşan Phoenix Suns, maçı 118-96 kaybetti ve 18 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 23 sayı kaydetti.

Suns'dan Deandre Ayton'ın kaydettiği 23 sayı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

MİLLİ BASKETBOLCULAR SAHAYA ÇIKTI

Miami Heat'in Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup ettiği karşılaşmada, Heat'de Ömer Faruk Yurtseven'den sezonun en iyi performansı geldi. Milli basketbolcu, 19 dakika süre aldığı müsabakayı 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

Houston Rockets'ın Orlando Magic'i 118-116 mağlup ettiği maçta milli basketbolculardan Alperen Şengün, 18 dakika süre alıp, 13 sayı, 5 asist ve 3 ribaunt kaydetti.

Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 98-96 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 16 dakika süre aldı ve karşılaşmada 9 sayı attı.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Miami Heat: 104-113

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 101-116

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 96-98

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 110-105

Houston Rockets-Orlando Magic: 118-116

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 91-107

Utah Jazz-Boston Celtics: 137-130

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 118-96

Los Angeles Lakers-LA Clippers: 115-119

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Golden State Warriors, Phoneix'e 'dur' dedi! 18 maçlık seri sona erdi...
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