Shane Larkin'den hakemlere tepki! "Bu bir saçmalık"

BERNA ATAMAN: EUROLEAGUE BİR KEZ DAHA TÜRK TAKIMLARINA...



Maçta iki teknik faulle atılan başantrenör Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman'dan da maçın hakemlerine tepki geldi.

Berna Ataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul'da oynanan Anadolu Efes - FC Barcelona maçının uzatma bölümünde sahanın içine kadar girip hakemleri protesto eden rakip takım koçuna çoktan hak ettiği ikinci teknik faulü çalıp oyundan ihraç edemeyen hakem üçlüsü, Mirotic'in 5 faul alarak oyundan çıkmasını dengelemek için Larkin'in hiç alakası olmayan pozisyonda 5 faulle dışarı çıkarılmasına itiraz eden Anadolu Efes'in koçuna üst üste iki teknik faul çalıp diskalifiye ederek, uzatma bölümünde çaldıkları taraflı düdüklerle maçı Barcelona'ya verdiler!

Yıllardır Türk sponsorlardan aldıkları dev bütçelerle ayakta kalan EuroLeague organizasyonu bir kez daha hakem Lamonica önderliğinde Türk kulüplerine karşı olan tutumunu sergiledi. Bu konuya tepkisini koyabilecek üst düzey spor yöneticileri, spor destekçilerini ve spor basınını ülkemiz sporuna destek çıkmaya davet ediyorum."

