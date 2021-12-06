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Giriş Tarihi: 6.12.2021

95-88 nefes kesen maç Anadolu Efes’ın

95-88 nefes kesen maç Anadolu Efes’ın
ING Basketbol Süper Ligi'nde kıran kırana geçen mücadelede Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmalarda 95-88 mağlup ederek üst üste 6. maçını kazandı. İlk yarıyı 8 sayı farkla geride kapatmasına rağmen (48-40) pes etmeyen Bahçeşehir, 3. çeyrekte 27 sayı buldu. Final periyodunda da rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Kırmızı Ejderhalar, Smith'in üst üste sayılarıyla skoru 81-84'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Efes, 39 saniye kala beraberliği (86-86) yakaladı. Son hücumda konuk ekipte Solomon'un son saniyedeki üçlüğü potaya çarpıp dönünce maç uzadı. Efes, Beaubois'nın basketleriyle farkı dörde çıkarırken, parkeden 95-88 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: F.Bahçe Beko-Afyon Bld: 100-52, Semt77 Yalova- Büyükçekmece Basket: 80-68.

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95-88 nefes kesen maç Anadolu Efes’ın
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