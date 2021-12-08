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Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:21 Son Güncelleme: 8.12.2021 10:45

Los Angeles Lakers, Boston Celtics'e 15 sayı fark attı

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Los Angeles Lakers, Boston Celtics’e 15 sayı fark attı

NBA'de Los Angeles Lakers ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Ev sahibi Lakers, LeBron James'in 30 sayı 5 asistlik performansıyla 117-102 kazanmayı bildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i 117-102 yendi.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. 17'şer kupayla lig tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Lakers ile Celtics arasındaki maçı, ev sahibi Lakers kazandı.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 5 asistle takımını sürükledi. Russell Westbrook 24 sayı, 11 asist, Anthony Davis de 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza attı.

Celtics'te 34 sayı, 8 ribauntla oynayan Jayson Tatum, sahanın en skoreri oldu.

NETS 17 SAYI GERİDEN GELİP KAZANDI

Brooklyn Nets, 3. çeyrekte 71-54 geriye düştüğü Dallas Mavericks deplasmanından 102-99 galip ayrıldı. Nets'i galibiyete, 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt üreten James Harden ve 24 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Kevin Durant taşıdı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 28 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

New York Knicks ise konuk olduğu San Antonio Spurs'ü, R.J. Barrett'ın 32 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 121-109 yendi.

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Los Angeles Lakers, Boston Celtics'e 15 sayı fark attı
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