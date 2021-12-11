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Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:27

NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan Alperen Şengün'e övgü

AA
NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo’dan Alperen Şengün’e övgü

NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün çok iyi bir oyuncu olduğunu ve potansiyelinin sınırı olmadığını söyledi.

Antetokounmpo, NBA'de gece oynanan ve deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup ettikleri maçın ardından soruları yanıtladı.

Bucks'ın all-star yıldızı Antetokounmpo, 15 dakika 54 saniye süre aldığı maçta 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kıran Alperen Şengün'le ilgili soru üzerine, "Çok iyi bir oyuncu. Biraz zamana ihtiyacı var. Hiçbir şey acele etmesine sebep olmuyor. Alçak postta yavaş olabilir ama oldukça etkili. Kenardan gelerek arkadaşlarına enerji aşılıyor. İyi ribaunt alıyor, agresif oynuyor, perdeleme yapıyor. Bence potansiyelinin sınırı yok" ifadelerini kullandı.

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NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan Alperen Şengün'e övgü
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