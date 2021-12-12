Aslan yuvasında Fener güldü

ING Basketbol Ligi'nin derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda G.Saray Nef'i 86-76 devirdi. Melih Mahmutoğlu'nun etkili performansıyla İlk periyodu 24-20 önde bitiren Kanarya, devreyi de 42-35 üstün geçti. Aslan, Dee Bost ve Purcell'insayılarıyla 12-0'lık seri yakalayınca 30. dakikada54-52 öne geçti. Son bölümde De Colo ve Vesely ile oyuna tekrar ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, Sinan Erdem'den 86-76 zaferle ayrıldı. F.Bahçe'de MelihMahmutoğlu 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. G.Saray adına ise Dee Bost 19 sayı kaydetti.