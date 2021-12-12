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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Aslan yuvasında Fener güldü

Aslan yuvasında Fener güldü

Taraftarlar tıklım tıklım salonu doldururken, F.Bahçe Melih Mahmutoğlu’nun üstün performansıyla zafere uzandı

ING Basketbol Ligi'nin derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda G.Saray Nef'i 86-76 devirdi. Melih Mahmutoğlu'nun etkili performansıyla İlk periyodu 24-20 önde bitiren Kanarya, devreyi de 42-35 üstün geçti. Aslan, Dee Bost ve Purcell'in sayılarıyla 12-0'lık seri yakalayınca 30. dakikada 54-52 öne geçti. Son bölümde De Colo ve Vesely ile oyuna tekrar ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, Sinan Erdem'den 86-76 zaferle ayrıldı. F.Bahçe'de Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. G.Saray adına ise Dee Bost 19 sayı kaydetti.

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Aslan yuvasında Fener güldü
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