NBA’de Alperen Korkmaz’dan 15, Cedi Osman’dan 18 sayı

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ile beraber ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'ı 102-93 mağlup etti. Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 26 sayı, 9 ribaunt ve Tobias Harris 16 sayı, 9 ribauntla oynadı. Furkan ise 3 sayı, 2 asistle maçı tamamladı. NBA tarihinin 3 sayılık basket rekorunun peşindeki Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 14'te 3 üç sayı isabetiyle 18 sayıda kaldı.