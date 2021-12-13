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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:42 Son Güncelleme: 13.12.2021 10:43

Anadolu Efes'in rakibi Baskonia

AA
Anadolu Efes’in rakibi Baskonia

Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk edecek. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İspanya'nın Bitci Baskonia ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Bitci Baskonia ise 16. sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 742. RANDEVU

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 742. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 494. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bitci Baskonia ile oynadığı 21 maçta ise 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı.

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Anadolu Efes'in rakibi Baskonia
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