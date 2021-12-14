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Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:12 Son Güncelleme: 14.12.2021 12:16

NBA'de Türk derbisini Cedi Osman kazandı

AA
NBA’de Türk derbisini Cedi Osman kazandı

NBA'de Houston Rockets ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 132-126 kazandıkları Atlanta Hawks maçında 11 sayı, 6 ribauntla oynadı. Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i 105-94 yendi.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, konuk olduğu Hawks'u mağlup etti.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 32 sayı atan Eric Gordon ve 22 sayı kaydeden D.J. Augustin öne çıktı. Alperen de 11 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 2 blokluk katkıda bulundu.

Hawks'un all-star oyun kurucusu Trae Young'ın 41 sayı, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'e 126-91 yenildiği karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Art arda 3'üncü, son 10 maçta 8. galibiyetini alan Grizzlies'te Dillon Brooks 23, Jaren Jackson 22 sayı kaydetti.

"TÜRK DERBİSİ"NİN GALİBİ CEDİ'NİN TAKIMI OLDU

Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i 105-94 yendi.

Peş peşe 4. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Kevin Love 23 sayı, 9 ribaunt, Isaac Okoro 18 sayı, 5 ribaunt ve Jarrett Allen 17 sayı, 8 ribauntla oynadı. Sahada 6 dakika kalan Cedi skor üretemedi.

Heat cephesinde P.J. Tucker 23 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Kyle Lowry 22 sayı, 5 asistle mücadele etti. Ömer ise 8 sayı, 7 ribauntla maçı bitirdi.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 105-94

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 100-102

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-101

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 126-132

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 117-103

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 126-91

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 120-96

Denver Nuggets-Washington Wizards: 113-107

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 111-95

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NBA'de Türk derbisini Cedi Osman kazandı
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