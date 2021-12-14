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Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:01

Türk Telekom'da Henrik Rödl dönemi

AA
Türk Telekom’da Henrik Rödl dönemi

Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, başantrenörlük görevi için Almanya A Milli Takımı'nda görev yapan Henrik Rödl ile anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenörlük görevi için Almanya A Milli Takımı'nda görev yapan Henrik Rödl ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yaz gerçekleşen Tokyo Olimpiyatlarında Almanya A Milli Takımıyla çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Alba Berlin'de antrenörlük kariyerine başlayan Rödl, 2010 yılında TBB Trier takımıyla anlaştı ve 5 yıl süresince görevde kaldı.

Ardından Almanya A2 Milli Takımı'nın başantrenörü olan Rödl, 2017 yılında da Almanya A Milli Takımı başantrenörlüğü görevine getirildi. Rödl'ün kariyeri Türkiye Basketbol Federasyonu yabancı antrenörlük kriterlerine de uyum sağlıyor." denildi.

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Türk Telekom'da Henrik Rödl dönemi
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