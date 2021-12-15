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Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:59 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:23

Stephen Curry NBA tarihine geçti! Ray Allen'ın rekorunu kırdı

Stephen Curry NBA tarihine geçti! Ray Allen’ın rekorunu kırdı

NBA'de Golden State Warriors, deplasmanda New York Knicks'i 105-96 mağlup etti. Golden State Warriors'ın tecrübeli oyun kurucusu Stephen Curry, NBA'de tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.

NBA'de Golden State Warriors, New York Knicks'i Madison Square Garden'da 105-96 mağlup etti. Tüm gözler Warriors'ın tecrübeli oyun kurucusu Stephen Curry'nim üzerindeydi. 33 yaşındaki yıldız basketbolcu Ray Allen'ın rekorunu kırarak NBA tarihine geçti.

Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan Stephen Curry, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydettiği ve Ray Allen'a ait 2.973'lük rekoru egale etti.

Karşılaşmanın 3 dakika 37. saniyesinde ise Alec Burk'un üzerinden ikinci üçlüğü kaydeden Stephen Cutty, 2.974 rakamına ulaştı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu.

NBA yönetiminin önceden verdiği kararla, rekorun geldiği anda maç bir süre durdu. Tribünler ayağa kalkıp Curry'yi alkış yağmuruna tuttu.

Takım arkadaşları ve maç topunu yıldız isme hediye eden koç Steve Cerry, Stephen Curry'i tebrik etti. Curry, maçın topunu eski NBA oyuncusu babası Del Curry'ye verdi.

Maçın duygusal anlarından biri de rekora tanıklık eden bu unvanın eski sahibi Ray Allen'in Curry'ye sarılıp, oyuncuyu tebrik etmesiydi. Curry, rekordan sonra duygusal anlar yaşadı.

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Stephen Curry NBA tarihine geçti! Ray Allen'ın rekorunu kırdı
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