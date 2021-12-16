Anadolu Efes, İsrail’den galibiyetle döndü!

Son çeyrekte ev sahibi ekibin ciddi taraftar baskısına rağmen Larkin yüksek yüzdeyle atmaya devam etti. Maçın 39. dakikasında farkı 14 sayıya (73-87) çıkaran Anadolu Efes, kalan bölümde de üstünlüğünü sürdürerek ve maçı 92-78 kazandı.

Anadolu Efes'te 18'i 3 sayı çizgisi gerisinden olmak üzere 26 sayı üreten, ayrıca 6'şar asist ve ribauntluk performans sergileyen Larkin, galibiyette başrolü oynadı. Yaklaşık 16 dakika sahada kalan Pleiss 15, Simon, Moerman ve Bryant 10'ar sayıyla galibiyete önemli katkı sundu. Konuk takım, toplamda 3 sayı çizgisinin gerisinden 32'de 13 isabet sağladı.

Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise 23 sayı üreten Zizic'in performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Anadolu Efes, çift maç haftasında Bitci Baskonia karşılaşmasının ardından Maccabi müsabakasını da kazandı. Lacivert-beyazlıları, bu galibiyetle THY Avrupa Ligi'nde 8 galibiyete ulaştı. İsrail temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.