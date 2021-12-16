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Giriş Tarihi: 16.12.2021

NBA rekoru Curry’nin

NBA rekoru Curry’nin
NBA'DE sonucundan çok Stephen Curry'nin üçlük rekorunu kırıp kırmayacağı merak edilen maçta Golden State Warriors, N.Y. Knicks'i deplasmanda 105-96 yendi ve Curry de beklentileri yanıtsız bırakmadı. Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan yıldız oyuncu, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydetti ve Ray Allen'a ait 2973'lük rekoru egale etti. Maçın 3 dakika 37. saniyesinde ise ikincisini atan Curry, 2974 rakamına ulaşıp NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu. NBA yönetiminin önceden verdiği kararla, rekorun geldiği anda maç bir süre durdu. Tribünler ayağa kalkıp Curry'yi alkış yağmuruna tuttu. Maç topunu yıldız isme hediye eden koç Steve Kerr de, 33 yaşındaki yıldızı tebrik etti. Curry de rekora imza attığı maç topunu kendisi de eski NBA oyuncusu olan babası Wardell Curry'ye hediye etti

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NBA rekoru Curry’nin
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