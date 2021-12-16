NBA rekoru Curry’nin

NBA'DE sonucundan çok Stephen Curry'nin üçlük rekorunu kırıp kırmayacağı merak edilen maçta Golden State Warriors, N.Y. Knicks'i deplasmanda 105-96 yendi ve Curry de beklentileriyanıtsız bırakmadı. Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan yıldız oyuncu, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydetti ve RayAllen'a ait 2973'lükrekoru egale etti. Maçın 3 dakika 37. saniyesinde ise ikincisini atan Curry, 2974rakamına ulaşıp NBAtarihinin en çok üçlükkaydeden ismi oldu. NBA yönetiminin önceden verdiği kararla, rekorun geldiği anda maç bir süre durdu. Tribünler ayağakalkıp Curry'yi alkışyağmuruna tuttu. Maç topunu yıldız isme hediye eden koç Steve Kerr de, 33 yaşındaki yıldızı tebrik etti. Curry de rekora imza attığı maç topunu kendisi de eski NBA oyuncusu olan babası Wardell Curry'ye hediye etti