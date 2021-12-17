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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Sihirli eller

Sihirli eller
Voleybolda olduğu gibi basketbolda da çifte zafer vardı. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup etti. Sarılacivertliler üst üste 4. galibiyetini aldı. 17 sayıyla maçın en skorer ismi olan De Colo, 6 top çalmayla da kariyer rekorunu kırdı ve galibiyette başrol oynadı. Anadolu Efes'in deplasmanda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i 92-78 mağlup ettiği mücadelede ise Larkin gecenin kahramanıydı. Amerikan asıllı Türk yıldız, 18'i 3 sayı çizgisi gerisinden olmak üzere 26 sayı kaydetti. Larkin, 6 ribaunt ve 6 asistle de takımını zafere taşıdı...

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Sihirli eller
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