Sihirli eller

Voleybolda olduğu gibi basketbolda da çifte zafer vardı. THY Avrupa Ligi'nde FenerbahçeBeko, sahasında İspanyaekibi Bitci Baskonia'yı75-53 mağlup etti. Sarılacivertliler üst üste 4. galibiyetini aldı. 17 sayıyla maçınen skorer ismi olan De Colo, 6 top çalmayla da kariyer rekorunu kırdı ve galibiyette başrol oynadı. AnadoluEfes'in deplasmanda İsrailtakımı Maccabi Tel Aviv'i92-78 mağlup ettiği mücadelede ise Larkin gecenin kahramanıydı. Amerikan asıllıTürk yıldız, 18'i 3 sayı çizgisigerisinden olmak üzere26 sayı kaydetti. Larkin, 6ribaunt ve 6 asistle de takımınızafere taşıdı...