Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray’dan ikinci yarıda tam 75 sayı
Giriş Tarihi: 19.12.2021

Galatasaray’dan ikinci yarıda tam 75 sayı

Galatasaray’dan ikinci yarıda tam 75 sayı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediye'yi ikinci yarıya sığdırdığı 75 sayı ile mağlup etti. Ekonomik zorluklar nedeniyle oyuncularını kaybeden ve tek yabancı ile mücadele eden Afyon ekibi ilk devrede güçlü rakibi ile başa baş mücadele etti ve soyunma odasına G.Saray 49-42 önde girdi. İkinci yarıda ise Aslan hücumda ve savunmada çok daha etkili oldu. Sarıkırmızılılar, 75-40'lık devre sonucu ile maçtan 124-82 galip ayrıldı. G.Saray'da Akoon-Purcell 29 sayı attı. Afyon'da ise tek yabancı Shorter 38 sayı kaydetti. Diğer sonuçlar: Merkezefendi Bld-Darüşşafaka: 74-69, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 71-76, Beşiktaş-Büyükçekmece: 86-67.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
Son dakika: İzmir'de maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama geldi
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim...
Türksat 5B uydusunda son durum: Son kontroller yapıldı, geri sayım başladı!
Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile 11 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı!
SON DAKİKA HABERİ: İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...
Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund'u devirdi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Son dakika haberi: 3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’dan ikinci yarıda tam 75 sayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA