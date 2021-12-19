Galatasaray’dan ikinci yarıda tam 75 sayı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediye'yi ikinci yarıya sığdırdığı 75 sayı ile mağlup etti. Ekonomik zorluklarnedeniyle oyuncularını kaybeden ve tekyabancı ile mücadele eden Afyon ekibi ilk devrede güçlü rakibi ile başa baş mücadele etti ve soyunma odasına G.Saray 49-42 önde girdi. İkinci yarıda ise Aslan hücumda ve savunmada çok daha etkili oldu. Sarıkırmızılılar, 75-40'lık devre sonucu ile maçtan 124-82 galip ayrıldı. G.Saray'daAkoon-Purcell 29 sayı attı. Afyon'da ise tek yabancı Shorter 38 sayı kaydetti. Diğersonuçlar: Merkezefendi Bld-Darüşşafaka: 74-69, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 71-76, Beşiktaş-Büyükçekmece: 86-67.