Bahçeşehir gümbür gümbür

AVRUPA'DA yoluna namağlup devam eden Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nde de adından söz ettiriyor. Kırmızı Ejderhalar, ligin 13. haftasında formda takımlardan Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 76-69 mağlup etti. İlk çeyreği ev sahibi 15-14 önde tamamlasa da Jamar Smith ve Sam Dekker ile etkili olan Kırmızı Ejderhalar, soyunma odasına 38-32 üstün gitti. İkinci yarıya Gaziantep iyi başladı. Alpha Kaba takımnısırtlarken farkı eritti, hatta Gaziantep'i son çeyreğe55-54 önde götürdü. Dördüncü periyot da kıran kırana başladı. İpleri eline alan Bahçeşehir Koleji, parkeden 76-69 galip ayrıldı, 13. maçında 7. zaferini eldeetmiş oldu. Müsabakanın en skoreri, Gaziantep adına 27 sayı kaydeden Alpha Kaba olurken, kırmızı-lacivertlilerden Jamar26, Solomon ve Dekker da 12sayı kaydetti.
'Çok değerli bir galibiyet aldık'