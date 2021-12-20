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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Bahçeşehir gümbür gümbür

Bahçeşehir gümbür gümbür

ING Basketbol Süper Ligi’nin 13. hafta mücadelesine iyi başlayan Bahçeşehir Koleji’ni, Alpha Kaba’nın etkili performansı durdurdu. Ancak pes etmeyen kırmızı-lacivertliler parkeden galibiyetle ayrıldı

AVRUPA'DA yoluna namağlup devam eden Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nde de adından söz ettiriyor. Kırmızı Ejderhalar, ligin 13. haftasında formda takımlardan Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 76-69 mağlup etti. İlk çeyreği ev sahibi 15-14 önde tamamlasa da Jamar Smith ve Sam Dekker ile etkili olan Kırmızı Ejderhalar, soyunma odasına 38-32 üstün gitti. İkinci yarıya Gaziantep iyi başladı. Alpha Kaba takımnı sırtlarken farkı eritti, hatta Gaziantep'i son çeyreğe 55-54 önde götürdü. Dördüncü periyot da kıran kırana başladı. İpleri eline alan Bahçeşehir Koleji, parkeden 76-69 galip ayrıldı, 13. maçında 7. zaferini elde etmiş oldu. Müsabakanın en skoreri, Gaziantep adına 27 sayı kaydeden Alpha Kaba olurken, kırmızı-lacivertlilerden Jamar 26, Solomon ve Dekker da 12 sayı kaydetti.
'Çok değerli bir galibiyet aldık'

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Bahçeşehir gümbür gümbür
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