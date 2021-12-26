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Giriş Tarihi: 26.12.2021 10:52

NBA'de zirve maçında kazanan Golden State oldu!

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NBA’de zirve maçında kazanan Golden State oldu!

NBA'de heyecan devam ediyor. Batı Konferansı'nın en iyi takımı olan Golden State ve Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan 116-107'lik skorla Golden State oldu. Stephen Curry 33 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Suns'ta ise Chris Paul 21 sayıyla oynadı. İşte NBA'de gecenin maçları ve sonuçları...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımları arasındaki maçta Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 116-107 yendi.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lig liderliği için mücadele eden Batı Konferansı ekipleri arasındaki müsabakanın galibi, misafir Warriors oldu.

33. maçında 27. galibiyetini alan Warriors'ın skor yükünü, 33 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry çekti. Otto Porter ise 19 sayı, 6 ribaunt üretti.

32. karşılaşmasında 6. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Chris Paul 21 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Deandre Ayton 18 sayı, 7 ribaunt ve Mikal Bridges 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

- LAKERS PEŞ PEŞE 5. MAÇINI KAYBETTİ

Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers deplasmanından 122-115 galip ayrıldı.

Nets'i galibiyete, 36 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan James Harden ve 34 sayı, 7 asist üreten Patty Mills taşıdı.

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Yenilgi serisi 5 karşılaşmaya çıkan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Russell Westbrook'un 13 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Carmelo Anthony'nin 17 sayı, 11 ribaunt ve Malik Monk'un 20 sayılık performansı da galibiyete yetmedi.

- Sonuçlar

New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-87

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 117-113

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-116

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 115-122

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-116

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NBA'de zirve maçında kazanan Golden State oldu!
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