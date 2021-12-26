NBA’de zirve maçında kazanan Golden State oldu!

Yenilgi serisi 5 karşılaşmaya çıkan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Russell Westbrook'un 13 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Carmelo Anthony'nin 17 sayı, 11 ribaunt ve Malik Monk'un 20 sayılık performansı da galibiyete yetmedi.

- Sonuçlar

New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-87

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 117-113

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-116

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 115-122

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-116