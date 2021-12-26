NBA’de zirve maçında kazanan Golden State oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımları arasındaki maçta Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 116-107 yendi.
NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lig liderliği için mücadele eden Batı Konferansı ekipleri arasındaki müsabakanın galibi, misafir Warriors oldu.
33. maçında 27. galibiyetini alan Warriors'ın skor yükünü, 33 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry çekti. Otto Porter ise 19 sayı, 6 ribaunt üretti.
32. karşılaşmasında 6. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Chris Paul 21 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Deandre Ayton 18 sayı, 7 ribaunt ve Mikal Bridges 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
- LAKERS PEŞ PEŞE 5. MAÇINI KAYBETTİ
Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers deplasmanından 122-115 galip ayrıldı.
Nets'i galibiyete, 36 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan James Harden ve 34 sayı, 7 asist üreten Patty Mills taşıdı.
Yenilgi serisi 5 karşılaşmaya çıkan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Russell Westbrook'un 13 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Carmelo Anthony'nin 17 sayı, 11 ribaunt ve Malik Monk'un 20 sayılık performansı da galibiyete yetmedi.
- Sonuçlar
New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-87
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 117-113
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-116
Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 115-122
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-116