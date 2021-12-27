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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Ejderha ateşi Süper Lig’i de yakıyor

Ejderha ateşi Süper Lig’i de yakıyor

Semt77 Yalovaspor karşısında farkı 28’e kadar çıkardığı maçı 102-79 kazanan Kırmızı Ejderhalar 8’inci galibiyetine imza atarken, Solomon, Oğuz ve Dekker üçlüsü toplam 53 sayı üretti

ING Basketbol Süper Ligi'nde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Semt77 Yalovaspor'u ağırlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı mücadeleden 102-79 galip ayrıldı. FIBA EuropeCup'ta namağlup yoluna devam eden Kırmızı Ejderhalar, bu sezon ligdeki sekizinci galibiyetini de hanesine yazdırmış oldu. Dekker ve Smith'in sayıları ile televizyon molasına 11-2 önde giren Bahçeşehir karşısında konuk ekip İlkan ve Rupnik'in üçlükleriyle farkı 3'e indirdi. Karşılıklı sayılarla ilk bölüm 21-18 ev sahibinin üstünlüğü ile geçildi. İkinci bölüme 10-4'lük seri ile giren Kırmızı Ejderhalar bu farkı korudu ve devreyi 49-38 galip bitirdi. İkinci yarıya da 10-4'lük skorla giren ve 59-42'lik avantajı yakalayan Bahçeşehir Koleji bir daha rakibine geri dönme şansı tanımadı ve final periyoduna da 28 sayı farkla 86-58 önde girdi. İki ekip de son çeyreğe rahat hücum ederek başlarken ilk beş dakikalık bölüm 96-70'le geçildi. Maçın son bölümünde de skor farkını korumayı başaran Kırmızı Ejderhalar, maçı 102-
79 kazandı.

ERNAK: BAHÇEŞEHİR AİLESİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR
BAHÇEŞEHIR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçta, sakatlıktan dönen oyuncularımıza süre verme imkânı da bulduk. Bizi desteklemek için İzmir'den gelen Bahçeşehirli voleybolcu kardeşlerimiz, üniversite spor kulübümüz var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bahçeşehir Koleji ailesinin her geçen gün büyümesi, bizleri galibiyet kadar sevindiriyor."

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Ejderha ateşi Süper Lig’i de yakıyor
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