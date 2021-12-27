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Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:08 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:08

Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi.

Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi.

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak'ta oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak'ta oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadalesinde Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 2 Ocak 2022'de konuk edecekti.

Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun koronavirüs salgını sebibiyle karantina olmasından dolayı maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi.
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