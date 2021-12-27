Fenerbahçe BEKO-Real Madrid maçına koronavirüs engeli

THY Avrupa Ligi 18. hafta mücadelesinde 29 Aralık'ta oynanması planlanan Fenerbahce Beko-Real Madrid müsabakasının ertelendiği açıklandı. Erteleme kararının gerekçesinin, Madrid ekibinde ortaya çıkan çok sayıda kovid-19 vakası olduğu bildirildi.
Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadalesinde Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 2 Ocak 2022'de konuk edecekti. Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun koronavirüs salgını sebibiyle karantina olmasından dolayı maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
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