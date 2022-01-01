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Giriş Tarihi: 1.1.2022 16:12 Son Güncelleme: 1.1.2022 16:15

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka!

İHA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda 6 pozitif vaka!

Galatasaray, kadın basketbol takımına yapılan korona virüs testlerinde 6 basketbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar'ın Bursa BŞB. ve Kayseri Basketbol maçlarının da pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka!
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