Mostafa Mohamed’e yakın takip! Serie A ekibi ve Fransızlar... Galatasaray’da iki kaleci adayı

Galatasaray, yıldızları Marcao ve Kerem için 20 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek. Ara transfer döneminde talibi çıkması beklenen diğer isim ise Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed. Mısır, dünyaca ünlü yıldızı Salah sayesinde turnuvanın favorisi konumunda. Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroz de Mohamed'i, Salah'la birlikte oynatmayı planlıyor.
BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNDÜ
Yıldız futbolcunun performansını İtalyan kulübü Atalanta ve Fransızlar yakından takip edecek. Turnuva öncesi Mohamed'in bonservisini alan yönetim, toplam 6 milyon dolar yatırım yaptığı 24 yaşındaki Mısırlı 9 numara için yüksek teklifler bekliyor. Mohamed sezon başında Bordeaux'un kapısından dönmüştü.
KALEYE İKİ ADAY
G.Saray'da kaleci adayı sayısı 2'ye indi. Yönetim, Sinan Bolat-Okan Kocuk ikilisinden birini transfer edecek. Sarıkırmızlılar, Gent'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Sinan'a bonservis vermek istemiyor. Giresun cephesi ise sezon başında kiraladığı Okan'ı kaleci takviyesi yapmadan geri göndermeye yanaşmıyor.
'AYRILIK YOK' MESAJI
Ailesiyle yeni yıl pozunu paylaşarak 2022'de 3. kez baba olacağını duyuran Muslera, sözleşmesinin anlaşmalı olarak feshedileceği iddialarını ise "2024'e kadar kalmak için ne kadar güzel bir şehir... Belki de daha fazlası..." sözleri ile yalanladı.
POTADA KOVİD PATLAMASI!
G.Saray'ın kadın basketbol takımında 6 oyuncunun Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sarı-kırmızılıların ligdeki iki maçı de ertelendi. F.Bahçe'nin kadın basketbol takımında da 2 vaka tesbit edildi. Anadolu Efes'te ise 7 oyuncu ile teknik ekipten 1 kişi virüse yakalandı.