Mostafa Mohamed’e yakın takip! Serie A ekibi ve Fransızlar... Galatasaray’da iki kaleci adayı

'AYRILIK YOK' MESAJI

Ailesiyle yeni yıl pozunu paylaşarak 2022'de 3. kez baba olacağını duyuran Muslera, sözleşmesinin anlaşmalı olarak feshedileceği iddialarını ise "2024'e kadar kalmak için ne kadar güzel bir şehir... Belki de daha fazlası..." sözleri ile yalanladı.





POTADA KOVİD PATLAMASI!

G.Saray'ın kadın basketbol takımında 6 oyuncunun Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sarı-kırmızılıların ligdeki iki maçı de ertelendi. F.Bahçe'nin kadın basketbol takımında da 2 vaka tesbit edildi. Anadolu Efes'te ise 7 oyuncu ile teknik ekipten 1 kişi virüse yakalandı.