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Giriş Tarihi: 4.1.2022 12:38 Son Güncelleme: 4.1.2022 12:38

Euroleague'de aralık ayının MVP'si Mirotic

AA
Euroleague’de aralık ayının MVP’si Mirotic

Euroleague'de aralık ayının en değerli oyuncusu belli oldu. Barcelona'nın İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si seçildi.

İspanya ekibi Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 5 galibiyet aldığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekimde de aynı ödülü kazanan ve bu sezon ikinci kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki basketbolcu, geçen ay 25,3 verimlilik puanı, 21 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Öte yandan Mirotic, iki farklı Avrupa Ligi sezonunda iki kez ayın MVP'si seçilmeyi başaran ilk oyuncu oldu. Barcelona, Avrupa Ligi'nde 15 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.

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Euroleague'de aralık ayının MVP'si Mirotic
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