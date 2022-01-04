Furkan Korkmaz’ın ilk ’double-double’ını yaptığı maçta 76ers farklı kazandı

Sezonun 20. galibiyetini alan Sixers'ta Embiid 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple double", ilk 5'te başlayarak 36 dakika süre alan Korkmaz ise 24 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle "double-double" yaptı. Isaiah Joe 18 sayı, Seth Curry 15 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Tobias Harris 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.

Üst üste 8. kez kaybeden Rockets'ta Garrison Mathews 23 sayı ve 7 ribaunt, Eric Gordon ile Jae'Sean Tate 14'er, Josh Christopher 13, Jalen Green ile David Nwaba 12 sayıyla mücadele etti. Sakatlığı devam eden Türk oyuncu Alperen Şengün maçta forma giyemedi.

HAWKS'A TRAE YOUNG'IN 56 SAYISI YETMEDİ

Portland Trail Blazers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 136-131 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine uzandı.

Blazers'ta Anfernee Simons 43 sayı ve 7 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Norman Powell 26 sayı ve 6 ribaunt, Nassir Little 22 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Hawks'ın yıldız oyuncusu Trae Young 56 sayı, 14 asist, 4 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Clint Capela 22 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Huerter 18 sayıyla oynadı.