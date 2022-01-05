2021’e damga vuran 8 yerli hoca! Sergen Yalçın, Fatih Terim, Abdullah Avcı...

RIZA ÇALIMBAY İSTİKRARIYLA ÖNDE

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, istikrarıyla yine en başarılı teknik adamların arasında yer aldı. 2019-2020 sezonunda olduğu gibi 2020-2021 sezonunda da takımını Avrupa kupalarına taşıyan Rıza Çalımbay, adından söz ettiren teknik direktörlerden biri oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 5. sırada tamamlayan Sivas temsilcisi, UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele etti. İki tur geçen kırmızı-beyazlılar, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a takıldı.

Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon ise ilk yarıda istediğini bulamadı ve ilk yarıyı 26 puanla 12. sırada bitirdi.