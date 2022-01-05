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Giriş Tarihi: 5.1.2022 09:54 Son Güncelleme: 5.1.2022 09:57

THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

AA
THY Avrupa Ligi’ne koronavirüs engeli

Euroleague'in 19. haftasında oynanacak 9 maçtan 7'si artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in müsabakaları da ileri bir tarihe ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.

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THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
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