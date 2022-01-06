Ömer Faruk Yurtseven "double double" yaptı, Furkan Korkmaz'dan 20 sayı

KYRIE IRVING PARKELERE DÖNDÜ, NETS KAZANDI

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Brooklyn Nets, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Indiana Pacers'ı 129-121 mağlup etti. Koronavirüs aşısı olmaması nedeniyle kadroya alınmayan ve bu sezon ilk kez Nets forması giyen Kyrie Irving, 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asitle salondan ayrıldı. Nets'in yıldızı Kevin Durant 39 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını sürüklerken, James Harden da 18 sayıyla oynadı. Pacers'ta ise Domantas Sabonis'in 32 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi.