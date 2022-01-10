Chicago Bulls’un serisini Doncic bitirdi!

CEDİ'DEN 4 SAYI

Klay Thompson, kendisini iki buçuk yıldan fazla bir süre sahalardan uzak tutan iki sakatlığın ardından ilk maçında 17 sayı kaydetti ve Golden State Warriors'ın Cleveland Cavaliers'ı 96-82 yenmesine yardımcı oldu.

Cleveland Cavaliers forması giyen ve 19 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 4 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalma ile maçı tamamladı.

GRİZZLİES ÜST ÜSTE 9. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers'ı 127-119 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı. Desmond Bane 23 ve Jaren Jackson 21 sayı ile oynarken Memphis, son 13 deplasman maçında 12. kez kazandı.

LeBron James'in 35 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

KARL-ANTHONY TOWNS'TAN 40 SAYI

Minnesota Timberwolves, Houston Rockets'ı 141-123 mağlup ederek üst üste dördüncü maçını kazandı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 40 sayı ile maçı tamamlarken, D'Angelo Russell ise 22 sayı ve 10 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 121-119 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 106-93

Orlando Magic-Washington Wizards: 100-102

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 105-101

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 123-141

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 95-99

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 113-99

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 96-82

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 103-88

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 119-127