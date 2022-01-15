Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Daniel Hackett seçildi!
Giriş Tarihi: 15.1.2022 16:12

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Daniel Hackett seçildi!

AA
THY Avrupa Ligi’nde haftanın MVP’si Daniel Hackett seçildi!

THY Euroleague'de CSKA Moskova forması giyen İtalyan basketbolcu Daniel Hackett, bu haftanın MVP'si seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hafta içi oynanan 20. hafta maçlarında MVP seçilen 34 yaşındaki oyuncunun, ara vermeden oynanan 21. hafta karşılaşmalarında da aynı başarıyı tekrarladığı belirtildi.

Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hafta içi oynanan 20. hafta maçlarında MVP seçilen 34 yaşındaki oyuncunun, ara vermeden oynanan 21. hafta karşılaşmalarında da aynı başarıyı tekrarladığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 4 maçın oynandığı 21. haftada, ABD kökenli İtalyan basketbolcu Hackett, 38 verimlilik puanıyla kariyerinin en iyi ikinci performansını gösterdi.

CSKA Moskova'nın sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 90-83 mağlup ettiği karşılaşmada Hackett, 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
HDP'li Semra Güzel dosyasındaki çarpıcı gerçekler! KCK mülakatına girdi, 1 dakikada milletvekili adayı oldu
Hastanede skandal iddia! Öldüren inatlaşma
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
İyilikten maraz doğdu! Yardım yaptığı genç Sinan Akçıl’ı şikayet etti
TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Alankuş örgütün ekran yüzü çıktı
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Daniel Hackett seçildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA