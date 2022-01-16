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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Bahçeşehir’in 100’ü güldü

Bahçeşehir’in 100’ü güldü

İlk yarıyı 10 sayı önde kapatan Bahçeşehir Koleji, ikinci yarı İzmir ekibi karşısında iki kere geriye düşse de maçı uzatmaya götürdü ve kazanmayı bildi. Jones ve Solomon 19'ar sayı ile hücumu sürükledi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 83-83 biten maçta Pınar Karşıyaka'yı uzatmada 104-99 mağlup etti. Smith ve Solomon'un basketleriyle 4-0 öne geçen Bahçeşehir Koleji karşısında Can Kormaz, Taylor ve M'Baye ile sayılar bulan İzmir temsilcisi, 5. dakikada 7-6 üstünlük yakaladı. Jones'un 10 sayıyla sürüklediği ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Smith ve Oğuz'la 8-0'lık seri yakalayan ve 15. dakikayı 37-23 önde geçen Bahçeşehir, devreye 46-36'lık skorla gitti.

KARŞIYAKA SON PERİYOTTA ÖNE GEÇTİ AMA...
İkinci yarıya tempolu başlayan konuk takım, üst üste üç sayılık basketlerle periyodun bitimine 2 dakika 45 saniye kala skoru 58-54 lehine çevirse de Muhammed Baygül'ün devreye girmesiyle toparlanan ev sahibi son çeyreğe 63-60 üstün girdi. Karşıyaka son periyotta 80-75'i bulsa da bitime 12.8 saniye kala skoru 83-83'te eşitleyen Bahçeşehir Koleji mücadeleyi uzattı. Uzatmada ritmini bulan ev sahibi ekip, salondan 104-99 galip ayrıldı ve bu sezon 9. galibiyetini elde etti.

MAÇ PLANIMIZ DOĞRUYDU
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Erhan Ernak, "Son dönemde özellikle Avrupa'da oynayan takımlar sakatlıklar, uzun yolculuklar, Kovid gibi etkenler yüzünden ritim kaybedebiliyor. Biz de böyle bir dönemden geçtik, toparlanmaya çalışıyoruz. Ligde evimizde çok önemli bir rakibi ağırladık. İyi bir maç planı yaptığımızı ve bunu uyguladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyor, buraya gelip bizlere destek olan seyircilerimize de teşekkür ediyorum'' dedi.

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