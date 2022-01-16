Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven NBA’de durdurulamıyor!

Sixers'ta all-star Joel Embiid, 32 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla takımına galibiyeti getirirken, ilk 5'te başlayarak 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 2 asistle oynadı.

- LOS ANGELES LAKERS, DENVER'A KARŞI FARKLI KAYBETTİ

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 133-96'lık skorla mağlup etti.

JOKİC TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Sezonun 22. galibiyetine uzanan Nuggets'ta Bones Hyland, 27 sayı ve 10 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırarken, Jeff Green 26 sayı attı. Nikola Jokic ise 17 sayı, 13 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 22'nci mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 25 sayı ve 9 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı ve 5 ribauntla maçı tamamladı.