Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!
Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:54

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

AA
Fenerbahçe’de koronavirüs şoku!

Fenerbahçe Beko başantrenörü Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı. Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
HDP'den skandal kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdılar! Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldılar...
ABD'li profesörden hazımsız Selçuk Bayraktar sözleri: Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Yerli doğalgaz için ilk adım
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA