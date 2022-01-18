Cedi Osman’lı Cavaliers üst üste 5. kez kazandı

LİDER SUNS, BOOKER'IN 48 SAYISIYLA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 121-107 yenerek serisini 4 maça çıkardı.

Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker, 48 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Bismack Biyombo 17 sayı, 14 ribaunt, Chris Paul de 15 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Spurs'te Jakob Poeltl 23 sayı, 14 ribaunt, Dejounte Murray 18 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.