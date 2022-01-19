NBA’de Warriors, Pistons karşısında zorlanmadı

NBA'e 2 karşılaşmayla devam edildi.
Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, Pistons'a karşı baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 102-86 kazandı. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Warriors, 44. maçında 32. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı, Andrew Wiggins 19 sayı, 3 top çalma ve Stephen Curry 18 sayı, 8 asist üretti.
Pistons'ta Rodney McGruder 19 sayı, 5 ribauntla oynadı. Hamidou Diallo 16 sayı, 13 ribaunt, Isaiah Stewart da 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
TİMBERWOLVES, KNİCKS DEPLASMANINDA KAZANDI
Minnesota Timberwolves, konuk olduğu New York Knicks'i 112-110 mağlup etti.
Timberwolves'u galibiyete, 21 sayı kaydeden Anthony Edwards, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns ve 17 sayı atan D'Angelo Russell taşıdı.
Knicks'te Julius Randle'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 blok ve Evan Fournier'nin 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Sakatlığı yüzünden 9 maç kaçıran Knicks'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 19 sayıyla sahalara döndü.