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Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:18 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:23

NBA'de Warriors, Pistons karşısında zorlanmadı

AA
NBA’de Warriors, Pistons karşısında zorlanmadı

NBA'de Golden State Warriors, Detroit Pistons'ı sahasında konuk etti. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olan Warriors, Pistons'ı 102-86 yendi.

NBA'e 2 karşılaşmayla devam edildi.

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, Pistons'a karşı baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 102-86 kazandı. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Warriors, 44. maçında 32. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı, Andrew Wiggins 19 sayı, 3 top çalma ve Stephen Curry 18 sayı, 8 asist üretti.

Pistons'ta Rodney McGruder 19 sayı, 5 ribauntla oynadı. Hamidou Diallo 16 sayı, 13 ribaunt, Isaiah Stewart da 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

TİMBERWOLVES, KNİCKS DEPLASMANINDA KAZANDI

Minnesota Timberwolves, konuk olduğu New York Knicks'i 112-110 mağlup etti.

Timberwolves'u galibiyete, 21 sayı kaydeden Anthony Edwards, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns ve 17 sayı atan D'Angelo Russell taşıdı.

Knicks'te Julius Randle'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 blok ve Evan Fournier'nin 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Sakatlığı yüzünden 9 maç kaçıran Knicks'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 19 sayıyla sahalara döndü.

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NBA'de Warriors, Pistons karşısında zorlanmadı
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