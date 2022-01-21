Ergin Ataman'dan galibiyet yorumu! "Hiç mutlu değilim..."

"Taraftarlar haricinde bu akşam herkes mutsuz." diyen Ataman, "Kötü oyundan dolayı ben mutsuzum, takımım mutsuz, yenildiği için Panathinaikos mutsuz. Sadece kazandığımız için taraftar mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

PRİFTİS: OYUNCULARIM KARAKTER GÖSTERDİLER

Panathinaikos Başantrenörü Dimitrios Priftis ise son saniyede gelen mağlubiyetin acı verici olduğunu söyledi. Maçın ilginç geçtiğini belirten Priftis, "Oyuncularım karakter gösterdiler, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece son saniye olan 1 pozisyonda yeterince iyi değildik ve rakip şanslıydı. Bu mağlubiyet bizim için acı verici oldu." şeklinde konuştu.