Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman'dan galibiyet yorumu! "Hiç mutlu değilim..."
Giriş Tarihi: 22.1.2022 00:00 Son Güncelleme: 22.1.2022 00:01

Ergin Ataman'dan galibiyet yorumu! "Hiç mutlu değilim..."

AA
Ergin Ataman’dan galibiyet yorumu! Hiç mutlu değilim...

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos'u Adrien Moerman son saniye üçlüğüyle 82-81 mağlup etti. Maçtan sonra konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Moerman'ın son saniyede attığı sayıyla kazandık. İyi oynamadık ve hiç mutlu değilim" dedi.

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında Panathinaikos'u Adrien Moerman son saniye üçlüğüyle 82-81 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, oyundan memnun olmadığını belirtti.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu akşam bütün şutları kaçırdık ve Moerman'ın son saniyede attığı sayıyla kazandık. Bu her zaman böyle olmaz. İyi oynamadık ve hiç mutlu değilim." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar haricinde bu akşam herkes mutsuz." diyen Ataman, "Kötü oyundan dolayı ben mutsuzum, takımım mutsuz, yenildiği için Panathinaikos mutsuz. Sadece kazandığımız için taraftar mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

PRİFTİS: OYUNCULARIM KARAKTER GÖSTERDİLER

Panathinaikos Başantrenörü Dimitrios Priftis ise son saniyede gelen mağlubiyetin acı verici olduğunu söyledi. Maçın ilginç geçtiğini belirten Priftis, "Oyuncularım karakter gösterdiler, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece son saniye olan 1 pozisyonda yeterince iyi değildik ve rakip şanslıydı. Bu mağlubiyet bizim için acı verici oldu." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
CHP’li Şahin “ispat etmezseniz şerefsizsiniz” demişti! Kirli rüşvet çarkı ispatlandı
Çoruh'a vurulan mühür: Yusufeli Barajı
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak: Bakan Bilgin açıkladı
‘Malazgirt 1071’ filminin Romen Diyojen’i Caner Kurtaran set anısı ile güldürdü: Askerlerden biri “Allah Allaaah” diye bağırmaya başlayınca...
Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Emekli profesörü 10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna'dan tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! Blinken canlı yayında gözdağı verdi: Biz hazırız...
Hamit Altıntop'tan Fatih Terim sözleri! "Ayrılıklar..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman'dan galibiyet yorumu! "Hiç mutlu değilim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA