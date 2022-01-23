Sivasspor-Fenerbahe maçında kural ihlali var mı? Osayi Samuel’in tartışılan pası...

12.maddede yer alana ilgili kuralda; "Eğer bir oyuncu, hakimiyetindeki topu kaleciye pas kuralını hile ile (yerdeki topu kafa ile vermek, ayağıyla topu havaya kaldırıp dizi, göğsü, kafası ile kaleciye vermek) aşma yoluna giderse sarı kart ile cezalandırılır ve aleyhine endirekt serbest vuruş verilir." ifadeleri yer alıyor.