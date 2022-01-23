Sivasspor-Fenerbahe maçında kural ihlali var mı? Osayi Samuel’in tartışılan pası...

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor engelini geçememdi sahadan 1-1 beraberlike ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü Miha Zajc atarken, Sivasspor'un tek golünü ise Pedro Henrique kaydetti.
Maçın ikinci yarısına Osayi-Samuel'in bir pası damga vurdu. Oyuncunun bu pası tartışmalara sebep oldu ve kural ihlali yapıldığı iddia edildi.
KURALLARA AYKIRI HAREKET
Osayi-Samuel'in ceza sahasında yere yatarak kalecisi Berke Özer'e verdiği pas tartışmalara sebep oldu. Kural hatası olduğu ifade edilen harekete hakem Alper Ulusoy düdük çalmadı ve maçı devam ettirdi.
Not: Görüntü, BeIN Sports'tan alınmıştır.
12.maddede yer alana ilgili kuralda; "Eğer bir oyuncu, hakimiyetindeki topu kaleciye pas kuralını hile ile (yerdeki topu kafa ile vermek, ayağıyla topu havaya kaldırıp dizi, göğsü, kafası ile kaleciye vermek) aşma yoluna giderse sarı kart ile cezalandırılır ve aleyhine endirekt serbest vuruş verilir." ifadeleri yer alıyor.