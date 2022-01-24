Çukurova’nın Sultanları rahat kazandı

Çukurova'nın Sultanları, Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda oynan maçın ilk setinde zorlansa da rakibine üstünlük kurmayı başardı. ilk seti 29-27 alan Çukurova Belediyesi SK, ikinci sette rakibine şans tanımadı. Çukurova'nın Sultanları üstün oynadığı ikinci seti 25-13, direnci iyice azalan rakibi karşısında üçüncü seti de aynı skorla 25-13 alan Çukurova Belediyesi SK, maçı da 3-0 kazanarak hem zirve takibini sürdürdü hem de üçüncü sıradaki rakibi karşısında puan farkını açtı.

Çukurova Belediyesi SK bu hafta, 29 Ocak Cumartesi günü Menderes Spor Salonunda Vakıfbank'ı konuk edecek.