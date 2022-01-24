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Giriş Tarihi: 24.1.2022 13:20 Son Güncelleme: 24.1.2022 13:22

Furkan Korkmaz 17 sayı attı! Philadelphia kazandı

AA
Furkan Korkmaz 17 sayı attı! Philadelphia kazandı

NBA'de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 17 sayısının yardımıyla San Antonio Spurs'ü 115-109 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Sixers, deplasmanda Spurs'ü 6 sayı farkla yendi. Sezonun 27'nci galibiyetini elde eden Sixers'ta all-star Joel Embiid 38 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Tobias Harris 18 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 18 sayı ve 6 asist, ilk 5'te başlayarak 36 dakika 31 saniye sahada kalan Furkan Korkmaz 17 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Bu sezon 30'uncu kez kaybeden Spurs'te Jakob Poeltl 25 sayı, 10 ribaunt ve 4 blok, Dejounte Murray 19 sayı, 12 asist ve 9 ribaunt, Keldon Johnson 17, Devin Vassell 15 ve Lonnie Walker 14 sayı ile oynadı.

JAYSON TATUM'DAN 51 SAYI!

Boston Celtics, yıldız oyuncusu Jayson Tatum'ın üstün performansının yardımıyla deplasmanda Washington Wizards'ı 116-87'lik skorla geçti. Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 24'te eşitlenen Celtics'te Tatum, 48'i ilk üç çeyrekte olmak üzere 51 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Jaylen Brown ise 18 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Üst üste 3'üncü kez kaybeden Wizards'ta Bradley Beal 19 sayı ve 7 asist, Deni Avdija 13 sayı ve 7 ribaunt, Kyle Kuzma 12 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

MİAMİ HEAT LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Miami Heat, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 113-107'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda liderlik koltuğunu Brooklyn Nets'ten devraldı. Bu sezon 30'uncu kez kazanan Heat'te Duncan Robinson 25 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Jimmy Butler ise 20 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in dinlendirildiği maçta, Caleb Martin 15 sayı, Bam Adebayo ise 14 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans gösterdi.

Sezonun 24'üncü mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta LeBron James 33 sayı ve 11 ribaunt, Russell Westbrook 24 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Avery Bradley 15 sayı üretti.

SONUÇLAR

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 110-102

Washington Wizards-Boston Celtics: 87-116

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 105-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 114-95

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 113-107

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 109-115

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 91-113

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 104-91

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 136-125

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 117-111

Golden State Warriors-Utah Jazz: 94-92

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Furkan Korkmaz 17 sayı attı! Philadelphia kazandı
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