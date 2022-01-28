Furkanlı Philadelphia, LA Lakers’ı devirdi!

NBA'e iki maçla devam edildi. Güçlü rakibi karşısında üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran 76ers, son çeyrekte üstünlüğünü korudu ve üst üste üçüncü galibiyetine uzandı. Joel Embiid, 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik, Tobias Harris de 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performanslarıyla Lakers karşısındaki galibiyette önemli rol oynadı.