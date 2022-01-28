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Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:44 Son Güncelleme: 28.1.2022 13:44

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu!

AA
NBA All-Star maçının ilk 5’leri belli oldu!

NBA'de 2022 All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarının ilk 5'te yer alacak basketbolcuları duyuruldu. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi. Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da yer alacak.

2022 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks).

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry, Andrew Wiggins (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies).

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NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu!
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