Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de nefesleri kesen maç! 3 kere uzayan karşılaşmada kazanan Toronto Raptors!
Giriş Tarihi: 30.1.2022 11:05 Son Güncelleme: 30.1.2022 11:05

NBA'de nefesleri kesen maç! 3 kere uzayan karşılaşmada kazanan Toronto Raptors!

AA
NBA’de nefesleri kesen maç! 3 kere uzayan karşılaşmada kazanan Toronto Raptors!

NBA'de dün gece oynanan ve nefesleri kesen maçta Toronto, Miami Heat'ı mağlup etmeyi başardı.  Toronto Raptors, normal süresi 100-100, ilk uzatma bölümü 105-105, ikinci uzatma periyodu ise 114-114 biten maçta Miami Heat'i 124-120 mağlup etti. Toronto'da Gary Trent 33 sayıyla öne çıktı. Maçın en skorer ismi ise Miami'den Jimmy Butler oldu.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat'in Raptors'ı ağırladığı mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma bölümü 105-105, ikinci uzatma periyodu ise 114-114 biten maçın galibi, misafir ekip Raptors oldu.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta, Gary Trent 33 sayıyla oynadı. Pascal Siakam 21 sayı, 13 ribaunt, Ogugua Anunoby 20 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Jimmy Butler'ın 37 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bam Adebayo 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu.

FURKANLI SİXERS, GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Sacramento Kings'i 103-101 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Joel Embiid'in 36 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadığı Sixers'ta, Tobias Harris 16 sayı, 8 ribaunt, Tyrese Maxey 13 sayı, 7 asistle maçı tamamladı. 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Konuk ekipte Tyrese Haliburton, 38 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Harrison Barnes 16, Davion Mitchell 15 sayı kaydetti.

- Sonuçlar

New Orleans Pelican-Boston Celtics: 97-107

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 132-105

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 103-101

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 115-95

Miami Heat-Toronto Raptors: 120-124 (uzatmada)

Golden State Warriors-Brooklyn Net: 110-106

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Kapsam genişletildi, ödemeler de arttırıldı! 500 bin gence gelir kapısı
CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet tarifesine müfettişler el koydu
THY, Murat Ongun'un iddialarını yalanladı: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin
Rusya-Ukrayna krizi İsrail ile yeni dönem! Şubatta yoğun diplomasi trafiği
SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler
Son dakika: İstanbul Çatalca'da minibüs devrildi! Çok sayıda polis yaralı!
Selin Yeninci’ye muhteşem uğurlama
Son dakika! 29 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de nefesleri kesen maç! 3 kere uzayan karşılaşmada kazanan Toronto Raptors!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA