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Giriş Tarihi: 12.2.2022 22:45 Son Güncelleme: 12.2.2022 22:45

Bursaspor'dan Galatasaray'a 21 sayı fark!

AA
Bursaspor’dan Galatasaray’a 21 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef'i 99-78 mağlup etti.

Karşılaşmaya Onurlp Bitim, Hayes ve Andrews'in sayılarıyla hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, 5. dakikada 12-3 üstünlük sağladı. Needham'ın da dış isabetten bulduğu skor katkısıyla bu dakikalarda skoru çift hanelere (15-4) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Nef, Purcell'in asist ve sayılarıyla karşılık bulsa da çeyreği Frutti Extra Bursaspor 25-23 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Bursa temsilcisi, Andrews ve Dudzinski ile hücumda etkili olarak 13. dakikada farkı tekrar açmayı başardı: 33-25. Özellikle Onuralp Bitim'in yüksek yüzdeyle dış isabet bulduğu bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen eline alan Frutti Extra Bursaspor, kalan dakikalardaki enerjik oyunuyla 51-35'lik skorla soyunma odasına avantajlı gitmeyi bildi.

Üçüncü çeyreğin başlarında Needham'in set hücumunda 3 sayılık isabeti ve Onuralp Bitim'in içeriyi zorlayarak bulduğu sayılarla skor üreten Bursa temsilcisi, 22. dakikada farkı 22'ye (59-37) kadar çıkardı. Galatasaray Nef'in kontrolü iyice kaybettiği çeyrekte Trimble ve Blackshear'in sahneye çıkmasıyla adeta nefes alan konuk ekip, son çeyreğe farkı tek hanelere (69-60) indirerek girmeyi başardı.

Galatasaray Nef'in üçüncü periyotta gösterdiği reaksiyona karşı son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alarak rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 99-78 galip ayrıldı.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: 99 - GALATASARAY NEF: 78

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Tolga Edis

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 28, Andrews 24, Hayes 15, Dudzinski 11, Metin Türen 5, Ömer Utku Al 2, Ayberk Olmaz 1

Galatasaray Nef: Bost 7, Kravish 6, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 11, Purcell 11, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 3, Blackshear 24, Ege Arar, Okben Ulubay

1. Periyot: 25-23

Devre: 51-35

3. Periyot: 69-60

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Bursaspor'dan Galatasaray'a 21 sayı fark!
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