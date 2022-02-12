Bursaspor’dan Galatasaray’a 21 sayı fark!

Karşılaşmaya Onurlp Bitim, Hayes ve Andrews'in sayılarıyla hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, 5. dakikada 12-3 üstünlük sağladı. Needham'ın da dış isabetten bulduğu skor katkısıyla bu dakikalarda skoru çift hanelere (15-4) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Nef, Purcell'in asist ve sayılarıyla karşılık bulsa da çeyreği Frutti Extra Bursaspor 25-23 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Bursa temsilcisi, Andrews ve Dudzinski ile hücumda etkili olarak 13. dakikada farkı tekrar açmayı başardı: 33-25. Özellikle Onuralp Bitim'in yüksek yüzdeyle dış isabet bulduğu bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen eline alan Frutti Extra Bursaspor, kalan dakikalardaki enerjik oyunuyla 51-35'lik skorla soyunma odasına avantajlı gitmeyi bildi.