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Giriş Tarihi: 12.2.2022 12:01

Cavaliers deplasmanda Pacers'ı yıktı! Cedi Osman 14 sayı attı

AA
Cavaliers deplasmanda Pacers’ı yıktı! Cedi Osman 14 sayı attı

NBA'de Cleveland Cavaliers deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman 14 sayı, 2 asistle oynadı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kenardan gelerek 20 dakika süre aldığı ve 14 sayı, 2 asistle oynadığı maçta Cavaliers, üst üste 4, bu sezon ise 35. galibiyetini elde etti. Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 14 ribuantla "double double" yaparken, Caris LeVert 22, Rajon Rondo 17 sayıyla oynadı. Ev sahibi ekipte Tyrese Haliburton'ın 23 sayı, O'Shea Brissett'in de 18 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.

JOKIC'IN TRIPLE-DOUBLE'I NUGGETS'A YETMEDİ
Sahasında Denver Nuggets'ı 108-102 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Robert Williams 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

FURKAN KORKMAZ'DAN 5 SAYI, 4 ASİST
Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 23 sayı, 16 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansı takımının galibiyetine yetmedi. Gecenin diğer mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 100-87 mağlup etti. 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

SONUÇLAR
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 119-141
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 100-87
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 113-120
Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-102
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 121-136
Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 134-122
Utah Jazz-Orlando Magic: 114-99

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Cavaliers deplasmanda Pacers'ı yıktı! Cedi Osman 14 sayı attı
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