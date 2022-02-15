Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kayapınar’ın Altın Kızları şampiyon oldu
Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:27

Kayapınar’ın Altın Kızları şampiyon oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kayapınar’ın Altın Kızları şampiyon oldu

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Kız Basketbol takımı, mücadele ettiği Diyarbakır U-16 Kadın Basketbol Liginde şampiyon oldu. Daha önce de Kayapınar Belediyesi GSFK Erkek Basketbol Takımı da U-16 Erkek Basketbol Ligi’nde şampiyon olmuştu.

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, başarılarına başarı katıyor. Kısa bir süre önce mücadele ettiği Diyarbakır U-16 Erkekler Basketbol Liginde şampiyon olan Kayapınar Belediyesi GSFK Erkek Basketbol takımının ardından bu kez de Kızlar Basketbol Takımı mücadele ettiği U-16 Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu.

Kayapınar Belediyesi GSKF Kız Basketbol takımı dün akşam Köşkler Kapalı Spor Salonu'nda ligin 8. Ve son maçında Bağlar Belediyesi Spor Kulübü Kız Basketbol takımı ile karşılaştı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un da izlediği karşılaşmada, rakibine oranla iyi bir performans sergileyen Kayapınar Belediyesi GSFK Kız Basketbol takımı, 41-43 yenik ayrılmasına rağmen avaraj skor ile gruptan birinci olarak çıkarak, şampiyon oldu.

Karşılaşmayı izleyen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, GSFK Kız Basketbol takımını başarısından dolayı tebrik etti. Şampiyonluk kupasını Başkan Vekili Koç'a hediye eden takım oyuncularının sevinçleri görülmeye değerdi.

Antrenörler Mehmet Sait İçöz, Şoreş Eser, Gökhan Tekin, Hüseyin Ozan Seyhan, Süleyman Olcay ve Hivda Bayram nezaretinde karşılaşmalara hazırlanan Kız Basketbol takımı önümüzdeki günlerde Elazığ'da yapılacak Basketbol Bölge şampiyonluk turnuvasına katılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika... 100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek
Son dakika: ABD Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!
Son dakika haberi | Uşak’ta koca dehşeti! Önce eşini öldürdü, sonra kendine sıktı
Son dakika: 12 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayapınar’ın Altın Kızları şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA