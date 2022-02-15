Kayapınar’ın Altın Kızları şampiyon oldu

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, başarılarına başarı katıyor. Kısa bir süre önce mücadele ettiği Diyarbakır U-16 Erkekler Basketbol Liginde şampiyon olan Kayapınar Belediyesi GSFK Erkek Basketbol takımının ardından bu kez de Kızlar Basketbol Takımı mücadele ettiği U-16 Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu.

Kayapınar Belediyesi GSKF Kız Basketbol takımı dün akşam Köşkler Kapalı Spor Salonu'nda ligin 8. Ve son maçında Bağlar Belediyesi Spor Kulübü Kız Basketbol takımı ile karşılaştı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un da izlediği karşılaşmada, rakibine oranla iyi bir performans sergileyen Kayapınar Belediyesi GSFK Kız Basketbol takımı, 41-43 yenik ayrılmasına rağmen avaraj skor ile gruptan birinci olarak çıkarak, şampiyon oldu.

Karşılaşmayı izleyen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, GSFK Kız Basketbol takımını başarısından dolayı tebrik etti. Şampiyonluk kupasını Başkan Vekili Koç'a hediye eden takım oyuncularının sevinçleri görülmeye değerdi.

Antrenörler Mehmet Sait İçöz, Şoreş Eser, Gökhan Tekin, Hüseyin Ozan Seyhan, Süleyman Olcay ve Hivda Bayram nezaretinde karşılaşmalara hazırlanan Kız Basketbol takımı önümüzdeki günlerde Elazığ'da yapılacak Basketbol Bölge şampiyonluk turnuvasına katılacak.