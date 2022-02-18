Anadolu Efes, 25 sayı farkla finale yükseldi! Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla henüz 4. dakikada rakibine 13-2'lik üstünlük sağladı. Oyuna sonradan giren Larkin'in üst üste attığı 3 sayılık isabetler ve Moerman'ın skor katkısıyla oyundaki kontrolü eline geçiren Anadolu Efes, çeyreği de 28-15 önde tamamladı.